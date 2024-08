Caselle Film Festival, 9^ edizione: vince “Wasted”

Il corto “Wasted”, del regista italiano Tobia Passigato, ha conquistato il primo premio come miglior film assoluto ed il riconoscimento per la miglior sceneggiatura alla 9^ edizione del Caselle Film Festival, rassegna internazionale di cortometraggi sull’ambiente tenutasi in Piazza Olmo a Caselle in Pittari.

L’evento è stato organizzato dall’omonima associazione, dal Comune di Caselle in Pittari e da IREN con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Campania.

I premiati

Ad aggiudicarsi il premio per la miglior regia è stata la giovane cineasta Giorgia Fantozzi con il suo “Contaminati”. Il Caselle People Award – Premio della Giuria Popolare se l’è aggiudicato “World and me” dell’uzbeko Eldor Kudratillayew. Dall’Iran arriva, invece, il corto vincitore del Caselle Award For Animation (miglior film d’animazione): si tratta di Gamepad dell’iraniano Azad Sadeghi.

La cerimonia

La cerimonia è stata preceduta dalla consegna, ad un gruppo di ragazzi che hanno sostenuto sia l’esame di scuola media che quello di scuola superiore, di una borsa di studio in memoria di Beatrice Caputo, giovane casellese prematuramente scomparsa. Un’iniziativa che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, intende promuovere il talento di questi giovani; un segno, un riconoscimento all’impegno profuso nello studio dai ragazzi delle medie e delle superiori di Caselle in Pittari.

Una tre giorni, quella del Caselle Film Festival 2024, anticipata l’8 agosto dal seguitissimo concerto di Alberto Bertoli, ricca di pubblico e di Guest Stars. Sul red carpet si sono, infatti, alternati artisti del calibro di Maurizio Aiello, Francesca Colapietro e Francesco Arca, con la comicità di Mariano Bruno ed Enzo Garramone.

La serata finale del CFF 2024, oltre che dal bagno di folla per l’attore e scrittore Francesco Arca letteralmente assaltato dalle migliaia di fans, è stata caratterizzata dalla performance del duo comico composto da Luisa Esposito e Floriana De Martino, direttamente da Made in Sud.

Una sottolineatura particolare, tra i partners dell’evento, va fatta nei confronti di un’eccellenza del territorio salernitano: il maestro pasticcere Giuseppe Manilia.

Arrivederci al 2025 per l’edizione del decennale.