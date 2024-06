Casaletto Spartano: formalizzato il consiglio comunale e composta la giunta, ecco i nomi

Anche il Comune di Casaletto Sparatano, dopo le amministrative, ha formalizzato ufficialmente la composizione del consiglio comunale e della giunta. Dopo il giuramento del Sindaco Concetta Amato, alla guida del Comune dell’entroterra cilentano per la seconda volta consecutiva, si è passati alla nomina del consiglio e della giunta la cui composizione è stata variata, come dichiarato dal Sindaco Concetta Amato. “Consapevole dell’importanza della partecipazione attiva di tutti i consiglieri alla vita amministrativa – ha affermato il primo cittadino – abbiamo deciso di variare la composizione della giunta, e pur rispettando i risultati elettorali, consentire anche attraverso una eventuale turnazione, nel corso di questi cinque anni, che entrino a far parte della giunta anche altri consiglieri che in ordine di voti ottenuti hanno raggiunto un importante risultato”.

Più precisamente sono entrati in giunta Vincenzo Curcio, che ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco, e Domenico Vassallo assessore ai lavori pubblici. Ricopriranno invece il ruolo di consiglieri: Francesco Polito con delega al bilancio, Enrico Galatro con delega alle politiche per lo sviluppo territoriale e commerciale, Vincenza Gaetani all’agricoltura e alle attività produttive – sport e tempo libero, Fabrizio Valioni al turismo e cultura e infine Francesco Amato con delega alle politiche giovanili.

Un ringraziamento è andato inoltre agli ex assessori Vincenza Gaetani e Francesco Polito per il lavoro svolto nei cinque anni precedenti. “Ringrazio egregiamente chi mi ha affiancato in questi anni senza farmi mai mancare il supporto operativo e intellettuale”, ha chiosato il Sindaco Amato.