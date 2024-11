Casaletto Spartano: cagnolino finisce in un pozzo, salvato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Policastro salvano un cagnolino in un pozzo. Verso mezzogiorno la Polizia Municipale di Casaletto Spartano ha segnalato, alla Sala Operativa, la presenza di un cagnolino che guaiva all’interno di un pozzo in un terreno e che non si riusciva a recuperare.

L’intervento di salvataggio

I Caschi Rossi si sono precipitati sul posto con la speranza di trovare ancora vivo l’animale di cui non si conoscevano le condizioni.

Calati all’interno del pozzo con l’ausilio di una scala, i Vigili del sono riusciti a trarre in salvo il cagnolino che è risultato essere fortunatamente in buone condizioni di salute. L’animale è stato restituito ai proprietari.