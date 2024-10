Casalbuono ricorda Paolo Rossi inaugurando un nuovo campo di calcio a 5

Venerdì 1° novembre, la comunità di Casalbuono si riunirà per un evento speciale: l’inaugurazione del nuovo campo di calcio a 5, intitolato al compianto campione del mondo Paolo Rossi. L’appuntamento è alle ore 17:00 presso gli impianti sportivi comunali.

Un omaggio a un campione

La scelta di dedicare il campo a Paolo Rossi non è casuale. Il campione del mondo del 1982, originario di Prato, è sempre stato un punto di riferimento per gli appassionati di calcio di tutte le età. “L’evento – sottolinea il sindaco di Casalbuono, Attilio Romano – rappresenta un momento importante per la nostra comunità, dedicato a ricordare Paolo Rossi e a celebrare l’apertura di un nuovo spazio per tutta la comunità e per lo sport”.

Il nuovo campo è dotato di un manto in erba sintetica di ultima generazione e di tutte le attrezzature necessarie per la pratica sportiva.