Casalbuono: operaio di Agropoli cade da ponteggio. Soccorso in eliambulanza

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificati a Casalbuono. Stamane, un operaio 60enne di Agropoli è precipitato da un ponteggio mentre era impegnato in un cantiere edile in via Ischia.

Dinamica dell’incidente e soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre stava lavorando ad un’altezza di circa 3 metri. L’impatto al suolo è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118 di Padula. Date le condizioni del ferito, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza presso l‘ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Le condizioni dell’operaio

Nonostante la gravità della caduta, l’operaio non sarebbe in pericolo di vita. Tuttavia, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per escludere eventuali complicanze.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per effettuare i rilievi di legge e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.