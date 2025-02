Casal Velino: uomo arrestato per estorsione e violenza sulla moglie

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di estorsione e violenza ai danni della moglie. L’episodio si è verificato nella frazione di Acquavella, dove la coppia risiede.

Le accuse

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe chiesto insistentemente del denaro alla moglie. Al rifiuto di quest’ultima, la situazione è degenerata in una violenta lite.

Le urla provenienti dall’abitazione hanno insospettito i vicini, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

L’intervento delle forze dell’ordine

I Carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, hanno trovato la donna in evidente stato di shock e con segni di percosse. I sanitari del 118, giunti sul luogo, hanno prestato le prime cure alla vittima, trasportandola successivamente all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per accertamenti.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili avvenuti in passato, è stato bloccato dai militari e tratto in arresto. Ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare le misure cautelari nei suoi confronti.