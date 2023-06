Casal Velino, tutto pronto per la terza edizione di “Rock On”

Ad Acquavella ritorna l’appuntamento con la musica. Venerdì 09 giugno, a partire dalle ore 17:00, torna la terza edizione di “Rock On” un evento promosso dall’Associazione “I love Acquavella” che nasce con l’intento di creare una rete per condividere dei percorsi riabilitativi concentrati sulla persona, combattere lo stigma e favorire l’inserimento nel contesto socio-culturale.

Un progetto costola della manifestazione “Rock’n Foll” che per ben 5 anni si è tenuta con successo a Salerno all’Arena del Mare.

Il programma

Presso la “Palazzina dei Pescatori”, in zona porto, a Casal Velino Marina, a partire dalle ore 17:00, è prevista una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di importanti figure di spicco del settore, come i dottori Giulio Corrivetti (Direttore DSM ASL Salerno), Venanzio Venanzi (Dirigente Psicologo del Centro Diurno di Tarquinia DSM ASL VT) Gianluca Vacca (Responsabile operativo Struttura per Cooperativa ERA Asl Na1), Luigi Leuzzi (Psichiatra referente del Centro Diurno di Vallo della Lucania) e Francesco Cantore (Direttore UOSM 9 Vallo-Agropoli).

Interverranno anche il Sindaco del Comune di Casal Velino, Silvia Pisapia, il Presidente dell’ass. organizzatrice Graziano Leone e il Presidente della Pro loco Marina di Casal Velino Marco Penza, che ha collaborato per la realizzazione dell’evento. Prevista inoltre la presentazione del libro “Il Coraggio dei Santi”.

Spazio alla musica

A partire dalle 19:00, invece, presso Largo “Don Samuele” ad Acquavella, l’attenzione si sposterà sul palco dove il presentatore Antonello Volpe, annuncerà le esibizioni live di numerosi gruppi: Mariamichela Sansone & Tony Maiuri, Mannaggia Sound, The Fighters, Tipi Strani, Sottovoce.

La degustazione di prodotti tipici locali, è a cura del Comitato Feste “Chiesa San Michele Arcangelo” di Acquavella.