Casal Velino, “Tessiamo la pace”: un appuntamento per dire STOP al genocidio a Gaza

Un appuntamento per dire NO alla guerra: “Tessiamo la pace” è un’iniziativa nata dalla collaborazione tra più associazioni cilentane che vogliono costruire e diffondere la cultura della pace. L’appuntamento è per sabato 3 maggio alle ore 17:00.

L’appuntamento

La frase “Make Art Not War” sintetizza lo spirito dell’evento, che risponde alla conflittualità con la creatività, mostrando come si possano creare armonia e meraviglia attraverso l’intreccio di colori e forme. La tessitura è infatti il tema centrale della manifestazione, che prevede un mercatino solidale, dimostrazioni di filatura, la realizzazione di ricami tipici palestinesi e la creazione collettiva di una tela ispirata alla pace. Ci saranno anche momenti di sensibilizzazione dedicati al racconto della realtà della guerra, con la presenza del portavoce della Comunità Palestinese della Campania Omar Suleiman Mohammad.

Il programma

Le altre attività previste sono tantissime, con laboratori e giochi didattici per bambini, un momento musicale con la partecipazione della cantante Antonella Attanasio, un angolo dedicato allo Swap Party (ognuno può portare vestiti in buone condizioni che però non indossa più e scambiarli) e coloratissime bancarelle di artigianato tessile, oggettistica e riciclo creativo, il cui intero ricavato verrà devoluto in beneficenza. La totalità dei fondi raccolti contribuirà all’acquisto di un’ambulanza per Gaza. Le realtà coinvolte nell’organizzazione dell’evento sono il centro culturale Portosalvo e le associazioni CIRCE, La Tela, Fiaba in Borgo e Tatreez Napoli, d’intesa con il Comune di Casal Velino e la Pro Loco di Marina di Casal Velino.

Il coordinamento spontaneo tra le associazioni é animato dalla volontà di non rimanere indifferenti di fronte allo scempio in corso sul diversi fronti bellici e dalla convinzione condivisa che la pace sla possibile.