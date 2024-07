Casal Velino, rubò negli uffici di una parrocchia ad Ascea: arrestato 45enne

I Carabinieri della Stazione di Marina di Ascea e della Stazione di Acquavella hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli “arresti domiciliari” emessa, su richiesta della Procura, dal Tribunale di Salerno – Sezione Riesame, nei confronti di un 45enne di Casal Velino.

È indagato per “furto in abitazione“. Allo stato delle indagini, secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo, ad aprile 2023 ad Ascea, si sarebbe furtivamente introdotto in un’abitazione e negli uffici di una parrocchia asportando diversi oggetti preziosi in oro.

Dovrà ora rispondere delle accuse.