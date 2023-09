Casal Velino: ok a messa in sicurezza della palestra scolastica al plesso di Bivio di Acquavella

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, ha approvato il progetto esecutivo, relativo al lavoro di “adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra annessa al Plesso Scolastico di Bivio di Acquavella”, nell’importo complessivo di €383, 911,34. L’Ente cilentano aveva candidato il progetto in questione, all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, per la presentazione di proposte di intervento per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche o impianti sportivi, da finanziare nell’ambito del PNRR.

Il progetto di Casal Velino

Il progetto rientra nella Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università; nello specifico attinge dall’investimento 1.3 “Piano per infrastrutture per lo sport nelle scuole”. L’avviso, indetto dal Ministero Istruzione , intende aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi, grazie a nuova realizzazione o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti.

Pnrr: fondi per realizzare palestre scolastiche

L’avviso in questione, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, intende favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, rafforzando le attività e le infrastrutture sportive, così da combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono la costruzione o la ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre per le scuole per un totale di almeno 230.400 m2.

La dotazione finanziaria complessiva della presente misura è pari ad €300.000.000,00, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del Pnrr, secondo la ripartizione su base regionale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.