Casal Velino, l’impianto sportivo “Ardisani” intitolato a Domenico Giordano

Il complesso sportivo “Ardisani”, situato al Bivio di Acquavella, porterà il nome di Domenico Giordano, l’ex vicesindaco di Casal Velino scomparso prematuramente lo scorso luglio. Ad annunciarlo è stata la sindaca Silvia Pisapia nel corso del Consiglio comunale di ieri, 27 agosto. La decisione rappresenta un riconoscimento alla memoria e all’impegno di un amministratore che ha creduto nel progetto fin dalla sua origine, accompagnandone la crescita nel corso degli anni.

La reazione del Tennis Club Casal Velino

La scelta dell’amministrazione è stata accolta con entusiasmo e commozione dal Tennis Club Casal Velino, che ha espresso il proprio vicinato alla decisione con una nota: “Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché il suo progetto continui a vivere e a crescere nel tempo, onorando nel modo migliore il grande dono che Domenico Giordano ha lasciato alla nostra comunità”.

Le nuove nomine del Consiglio comunale

Nel corso della medesima seduta consiliare sono state formalizzate diverse novità relative agli assetti amministrativi. La presidenza del Consiglio comunale è stata affidata a Giovanni Cammarota, mentre Katiuscia Abagnale, già assessore, ha assunto il ruolo di nuovo capogruppo di maggioranza.

Per quanto riguarda l’Unione dei Comuni Velini, sono stati nominati i consiglieri Alessandra Anna Marrone, Giovanni Giordano e Roberto Esposito. Marilinda Scorzelli, infine, è stata indicata come presidente della Commissione per i giudici popolari.