A Casal Velino hanno preso il via i lavori per la realizzazione del Museo a cielo aperto “T-Alento”, un progetto finanziato dal Ministero per la Cultura, per un importo di un milione di euro.

L’obiettivo è quello di garantire la riqualificazione del centro storico per combattere il fenomeno dello spopolamento. A presentarlo, lo scorso 4 febbraio, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Silvia Pisapia.