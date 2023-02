Casal Velino, fondi dal Ministero della Cultura per la realizzazione di un museo

Sabato 04 febbraio alle ore 17:00, presso l’aula consiliare del Comune di Casal Velino, è in programma la presentazione del progetto “ T- Alento, l’arte della natura”.

Alla cittadinanza verrà illustrato il piano di realizzazione del “Museo e Itinerario Etnoantropologico con Galleria d’Arte diffusa” che sorgerà a Casal Velino Capoluogo, finanziato dal Ministero per la Cultura – per un importo di un milione di euro – nell’ambito del Programma di Azione e Coesione.

Il progetto

“Le domande presentate a livello nazionale sono state circa 1.400; 20 sono state le domande selezionate e, tra queste, il nostro Comune si è posizionato al secondo posto”, scrive il Sindaco Silvia Pisapia.

Il Programma di azione e coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo, dedicato alle cinque regioni meno sviluppate (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia), concorre alle finalità strategiche della programmazione 2014-2020 cofinanziata dai fondi europei e definita con l’Accordo di Partenariato (AdP).

Tale Programma è pertanto finalizzato al rafforzamento dell’impatto del PON Cultura e Sviluppo e al superamento, da un lato, delle condizioni di sottoutilizzo delle risorse culturali delle cinque regioni del Mezzogiorno interessate dal Programma e, dall’altro, dei divari, in termini di flussi turistici, tra queste regioni e quelle del Centro-Nord.

La presentazione

Nella serata di sabato saranno presenti, il critico d’arte Andrea Del Guercio, l’artista Antonio Ievolella, i progettisti Mario De Nigris e Amata Verdino, Valter Rosso e l’editore Giuseppe Galzerano.