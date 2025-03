Casal Velino: fiamme in un ristorante, proprietario soccorso dai Carabinieri

Momenti di tensione questa sera a Marina di Casal Velino, dove un incendio è scoppiato nella cucina di un ristorante, probabilmente a causa di un cortocircuito alla friggitrice.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario, in preda al panico, avrebbe cercato di spegnere le fiamme con degli strofinacci, senza riuscire a migliorare la situazione. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri della Stazione del Bivio di Acquavella e di Ascea, che giungevano al locale per la cena.

Gli uomini dell’Arma, resisi conto dell’emergenza, sono immediatamente entrati in azione, utilizzando gli estintori in dotazione ai loro mezzi per domare le fiamme ed evitare danni più gravi.

Sul posto sono poi giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno completato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ristoratore prima di trasferirlo all’ospedale San Luca per accertamenti.