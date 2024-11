Casal Velino: dal comune 200mila euro per la SS267

Interventi sulla viabilità a Casal Velino. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Silvia Pisapia ha deciso di investire risorse proprie per garantire la messa in sicurezza della ex SS267, la via del Mare, che collega con Pioppi, Acciaroli e prosegue verso nord fino ad Agropoli.

Le opere

L’iter progettuale si è concluso nel mese di ottobre: si andrà ad intervenire su un tratto di strada soggetto a fenomeni franosi e di dissesto per i quali da tempo si chiedevano interventi.

Esso è compreso tra il km 50+872 e 51+463. Completate già tutte le indagini e gli studi conoscitivi. I lavori avranno un costo di 200mila euro, di cui 154mila euro per i lavori e la parte restante per somme a disposizione dell’amministrazione. Le risorse sono interamente a carico del bilancio comunale e gli interventi saranno celeri.

Purtroppo la SS267 presenta in più punti criticità: benché sia una strada particolarmente frequentata soprattutto durante la stagione estiva, si segnalano diversi problemi al manto stradale deformato dalle radici degli alberi presenti ai margini della carreggiata, frane dovute anche all’azione del mare, ma anche crolli frequenti dal costone roccioso adiacente la strada.