Casal Velino, al via il bando di selezione dei giovani Neet

Con DGC N. 277 del 28/11/2023 del comune di Casal Velino è stato approvato l’Avviso di selezione dei giovani neet del territorio (ovvero under 35 non impegnati in percorsi di studio e lavoro) per la partecipazione al progetto “CASAL VELINO RURAL TOURISM: PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI PER IL TURISMO RURALE” nell’ambito dell’Avviso Pubblico “LINK! Connettiamo i giovani al futuro per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani Neet”,

Il progetto

Il progetto, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politi che giovanil (anni 2020 e 2021), vede capofila l’amministrazione comunale in partenariato con SANNIOIRPINIA LAB APS e Projenia SCS, Enti del Terzo Settore che da tempo operano sul territorio per i giovani mediante interventi di Politica Attiva del lavoro: il progetto mira a offrire opportunità concrete al target di destinatari, desiderosi di acquisire competenze pratiche e specialistiche, fornendo loro un percorso di crescita professionale nel campo del turismo rurale.

I dettagli

I dettagli – chiave del Progetto sono i seguenti:

FORMAZIONE TEORICA E PRATICA:

– N.1 CORSO DI “OLIVICOLTURA” (N.30 ORE) + CORSO DI GESTIONE E MANAGEMENT DELL’IMPRESA AGRICOLA CON SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO (n.70 ORE)

– N. 1 CORSO DI “OPERATORE AGRITURISTICO E DELLO SVILUPPO RURALE” (n. 60 ORE)

N.2 PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA NEL SETTORE AGRITURISTICO E RURALE (N. 80 ORE)

(N. 80 ORE) WORK EXPERIENCE PRESSO AZIENDE PARTNER

ATTIVAZIONE DI N. 16 TIROCINI EXTRACURRICOLARI (DURATA DI ALMENO 3 MESI E RETRIBUITI)

I partecipanti avranno accesso a corsi formativi professionalizzanti di alto livello, grazie alla vedranno la proficua collaborazione tecnico-specialistica di ConfAgricoltura Salerno, della Società Cooperativa Agricola Sociale “R-accogliamo” di Campagna e dell’azienda romagnola Faggioli Experience, che sono stati progettati per sviluppare nei discenti competenze tecniche e trasversali.

Dopo la fase di formazione teorica – pratica, alcuni partecipanti avranno l’opportunità di applicare le loro conoscenze in contesti reali attraverso un tirocinio retribuito presso aziende partner del progetto, mettendo così in pratica quanto appreso.

Il bando

Il bando è aperto a giovani neet di età compresa fra i 18 e i 35 anni non compiuti, residenti/domiciliati nel Comune di Casal Velino o comuni limitrofi della Regione Campania (raggio max 30 km). Gli interessati sono invitati a prendere visione del bando per presentare la propria candidatura che sarà a breve disponibile online sul sito web www.comune.casalvelino.sa.it – sezione PRIMO PIANO entro le ore 23.59 del giorno 29/12/2023.