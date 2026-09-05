Cartelli stradali presi a fucilate a Sicignano: lo sdegno del sindaco Orco

Un insolito quanto grave episodio di vandalismo sta interessando la segnaletica stradale a Sicignano degli Alburni. Diversi cartelli installati lungo le arterie del territorio comunale risultano visibilmente danneggiati da colpi d’arma da fuoco, lasciando trasparire veri e propri fori di proiettile sulla lamiera.

Cartelli stradali presi di mira dai proiettili: la denuncia del sindaco

La denuncia pubblica è arrivata direttamente dal primo cittadino di Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco, che ha condiviso sui propri canali social un’immagine composta da quattro fotografie emblematiche. Negli scatti si notano chiaramente cartelli di indicazione e di pericolo — compresi quelli relativi alle curve pericolose e al transito di animali vaganti — perforati in più punti.

Il sindaco ha commentato la vicenda con amara ironia attraverso una nota diffusa sui social: «Alla fine un premio al “tiratore scelto” dovremo pur darlo…». Un’espressione di sdegno di fronte a un atto incivile che supera il semplice danneggiamento del patrimonio pubblico.

Rischi per la viabilità e la sicurezza pubblica

Oltre al danno economico per la sostituzione dei cartelli danneggiati, il gesto rappresenta un potenziale rischio per chi percorre le strade dell’area degli Alburni.