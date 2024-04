Carri armati in strada a Salerno: il video è virale, curiosità tra i cittadini

Carri armati all’uscita autostradale di Salerno: ha in poco tempo fatto il giro del web il video che ritrae i mezzi dell’esercito “circolare” nella parte alta della città. Un’insolita “sfilata”, le cui immagini sono state condivise dalla pagina social del profilo “Welcome to Favelas”, che ha catturato l’attenzione dei diversi cittadini, incuriositi – e alcuni anche preoccupati – per quanto stava accadendo.

Perché dei carri armati a Salerno?

Secondo quanto si apprende i “Blindo Centauro”, una decina, facenti capo al Reggimento Cavalleggeri Guide (caserma militare che si trova a Salerno), hanno raggiunto lo scalo portuale della città per imbarcarsi su una nave verso una destinazione non resa nota per questioni di sicurezza, dove faranno attività di addestramento.

Scortati dai carabinieri, che hanno bloccato il traffico per consentire il passaggio, i mezzi, sui quali erano visibili anche dei soldati, hanno percorso il viadotto Gatto per poi entrare nel porto commerciale di Salerno.