Carnevale InCamerota 2025: oggi il grande giorno! Appuntamento alle 15 in via Bolivar

È finalmente arrivato il giorno tanto atteso: oggi, domenica 27 aprile 2025, Marina di Camerota si colora di festa con il Carnevale InCamerota! L’appuntamento per tutti è fissato alle ore 15:00 in via Bolivar, da dove partirà la spettacolare sfilata dei carri allegorici.

L’evento

L’evento, promosso dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Camerota, con l’assessore Teresa Esposito, e coorganizzato da Francesco Cusati, promette un pomeriggio di musica, allegria e divertimento per grandi e piccoli. Decine di carri provenienti da Marina di Camerota, Scario, Celle di Bulgheria, Rofrano, Alfano, Agropoli, Maiori, Ascea e Policastro sfileranno lungo le strade del centro, animando il paese con colori, coreografie e tanta creatività.

Una giuria speciale valuterà i carri in gara e alla fine della giornata verranno assegnati i premi e il titolo di miglior carro del Carnevale InCamerota 2025.

Marina di Camerota è pronta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto: vi aspettiamo tutti in maschera per vivere insieme una giornata di festa indimenticabile!