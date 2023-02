Carnevale e disagi ad Agropoli: ecco il piano traffico

Tutto pronto la 50esima edizione del Carnevale di Agropoli. Quest’anno, dopo due anni di interruzione a causa delle restrizioni legate alla pandemia, tornerà la tradizionale sfilata dei carri allegorici per le strade della città. L’evento è in programma domenica 19 febbraio 2023, con partenza da via D’Acquisto, e martedì 21 febbraio 2023, con partenza da via San Marco (lungomare).

Gli altri appuntamenti

Il 20 febbraio ci sarà anche la riproposizione de “La Corrida”, che si terrà presso il Pala Di Concilio in via Taverne. Inoltre, sono previsti altri eventi per festeggiare il Carnevale, tra cui la Festa rionale via Risorgimento il 24 febbraio e la Festa del Carnevale il 26 febbraio. In quest’ultima sarà possibile ammirare il Grande corso mascherato, con la presenza fissa dei fantastici carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Oltre a queste attività, sono previste anche altre iniziative collaterali. Gli organizzatori dell’evento sono entusiasti di poter riproporre una delle feste più attese della città, dopo un’assenza di due anni. Il Carnevale di Agropoli rappresenta un momento di grande allegria e spensieratezza per i cittadini e i visitatori che partecipano alle varie attività programmate.

Le regole per circolazione e sosta

19 febbraio 2023: divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la carreggiata, dalle ore 8:00 fino al termine della sfilata dei carri allegorici, su via S. D’Acquisto, via Pio X, viale Europa, piazza della Repubblica, piazza monsignor Merola, intersezione via De Gasperi/via Follerau dal bar “Cross Road” all’attività commerciale “Fiori e piante Adriana”. Sarà attiva la limitazione temporanea del traffico con divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli con deviazione su viabilità alternativa, dalle ore 14:30 fino al termine del passaggio della sfilata dei carri allegorici, per le seguenti strade: via S. D’Acquisto, via Pio X dalla rotatoria dinanzi al presidio ospedaliero fino alla Farmacia “Barlotti”; in viale Europa da Farmacia “Barlotti” a intersezione con via Duca Sanfelice/piazza della Repubblica”.

21 febbraio 2023: divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la carreggiata, dalle ore 8:00 fino al termine della sfilata dei carri allegorici, su piazza Gallo, via S. Marco, viale Risorgimento, via De Gasperi a partire da piazza martiri di Palermo, via Piave, viale Europa tratto da intersezione via Duca Sanfelice, via Pio X fino a intersezione via Colombo, piazza della Repubblica, piazza monsignor Merola, intersezione via De Gasperi/via Follerau dal bar “Cross Road” all’attività commerciale “Fiori e piante Adriana”. Inoltre, limitazione temporanea del traffico con divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli e deviazione su viabilità alternativa, dalle ore 14:30 fino al termine del passaggio della sfilata dei carri allegorici, per le seguenti strade: via S. Marco, viale Risorgimento, via De Gasperi a partire da piazza Martiri di Palermo, via Piave, viale Europa, tratto da intersezione via Duca Sanfelice, via Pio X fino a intersezione via Colombo. Infine, dalle ore 8:00 fino a cessate esigenze di regolamentazione del traffico, senso unico alternato con semaforo mobile per il tratto di strada compreso tra via degli Ulivi e via Padre Giacomo Selvi, in corrispondenza del sottopasso ferroviario.

24 febbraio 2023: divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la carreggiata, dalle ore 18:00 fino alle 24:00 su viale Risorgimento fino all’incrocio con via Benedetto Croce; limitazione temporanea del traffico con divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli e deviazione su viabilità alternativa, dalle ore 19:30 fino alle 24:00, su viale Risorgimento fino all’incrocio con via Benedetto Croce. Infine, dalle ore 8:00 fino a cessate esigenze di regolamentazione del traffico, senso unico alternato con semaforo mobile per il tratto di strada compreso tra via degli Ulivi e via Padre Giacomo Selvi, in corrispondenza del sottopasso ferroviario.

26 febbraio 2023: divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la carreggiata, dalle ore 8:00 fino al termine della manifestazione, che prevede la permanenza sul lungomare dei carri allegorici, su piazza Gallo, via S. Marco, viale Risorgimento fino all’incrocio con via Benedetto Croce. Sarà operativa la limitazione temporanea del traffico con divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli e deviazione su viabilità alternativa, dalle ore 14:30 fino al termine della manifestazione, per le seguenti strade: via S. Marco, viale Risorgimento fino all’incrocio con via Benedetto Croce. Infine, dalle ore 8:00 fino a cessate esigenze di regolamentazione del traffico, senso unico alternato con semaforo mobile per il tratto di strada compreso tra via degli Ulivi e via Padre Giacomo Selvi, in corrispondenza del sottopasso ferroviario.

AREE DI SOSTA CONSIGLIATE (a seconda della zona in cui si svolgono gli appuntamenti): parcheggio impianto sportivo “Guariglia”, ex campo sportivo Landolfi, mercato coperto via Chili, Piazza Merola, scuola “Vairo” (via Moro), via Romanelli, viale Lazio, Largo Caruccio (antistante Eurospin), Piazza Mediterraneo (antistante Cineteatro “De Filippo”); Piazza Gallo, via Vienna, via Selvi.