Attualità

Carnevale del Sele 2027 a Eboli: al via i preparativi con la prima riunione aperta a tutti

Il Carnevale del Sele 2027 Muove i primi passi. Venerdì 6 novembre incontro aperto a Eboli per costruire una festa condivisa tra carri, associazioni e danza.

Di:
Antonio Elia
Carnevale di Eboli

La macchina organizzativa del Carnevale del Sele – Città di Eboli 2027 è pronta a partire e lo fa con un invito rivolto a tutta la comunità: partecipare, proporre idee e contribuire alla realizzazione di un’edizione ancora più coinvolgente e spettacolare.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 6 novembre, alle ore 20:00, presso INES – Prodotti Tipici Locali, nella frazione di Santa Cecilia, dove si terrà un incontro aperto a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco e diventare parte attiva del progetto.

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Associazioni, carri allegorici e scuole di ballo protagoniste

L’iniziativa punta a coinvolgere gruppi e appassionati interessati alla realizzazione dei carri allegorici, associazioni del territorio e realtà associative dei Comuni limitrofi, con l’obiettivo di organizzare una grande festa condivisa. L’invito è esteso anche alle scuole di ballo e ai gruppi di danza, pronti a portare energia e spettacolo nelle strade della città.

L’obiettivo degli organizzatori è ambizioso: “Costruire un Carnevale capace di unire persone, associazioni e comunità, trasformando Eboli in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove colori, musica, creatività e allegria siano i veri protagonisti”.

Un progetto collettivo per valorizzare il territorio

Non si tratta soltanto di “organizzare una manifestazione, ma di creare un progetto collettivo, valorizzando le energie, le competenze e la voglia di partecipare di tutti. Ogni contributo potrà fare la differenza, ogni idea potrà diventare parte di qualcosa di più grande”.

Il Carnevale del Sele 2027 vuole crescere insieme alla sua comunità e il momento di cominciare è arrivato.

L’appuntamento per definire i dettagli operativi è dunque per venerdì 6 novembre alle ore 20:00, da INES a Santa Cecilia.

“Le idee sono il punto di partenza, la partecipazione farà la differenza. Il Carnevale del Sele 2027 lo costruiamo insieme!”, sottolineano in conclusione gli organizzatori.

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