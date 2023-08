Carmine Cardinale cittadino onorario di Vibonati

Si è svolta ieri sera, 5 Agosto 2023, la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria all’imprenditore Carmine Cardinale.

Il Chiostro del Convento San Francesco Di Paola, in cui sorge il Museo Logos fondato da Cardinale, è stato la suggestiva location in cui il Sindaco Manuel Borrelli, l’amministrazione comunale e la popolazione, si sono riuniti per lo svolgimento della cerimonia.

Le motivazioni

“Carmine Cardinale si è particolarmente distinto per aver riaperto al pubblico il Convento San Francesco di Paola presso il quale è allestito uno dei musei presepiali più grandi d’Europa”, così ha esordito il Primo Cittadino Manuel Borrelli, sottolineando l’enorme valore che Cardinale riveste per l’intera comunità, anche alla luce della volontà di continuare l’opera di valorizzazione territoriale iniziata con la fondazione del Museo Logos.

“Il riconoscimento che ricevo oggi mi gratifica e al contempo mi responsabilizza ancor di più nei confronti di questo paese” , ha affermato Cardinale. “Vibonati può essere un grande attrattore turistico ed è importante continuare a investire per valorizzarlo”.

Una sinergia tra pubblico e privato, iniziata circa un anno fa, che si è coronata ieri sera, attraverso la consegna della cittadinanza onoraria, massima attestazione di stima nei confronti di una persona quale Carmine Cardinale, grande imprenditore vicino alla cultura e profondamente legato al Comune di Vibonati e all’intero Golfo di Policastro.