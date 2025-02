Carmelo Condemi nuovo allenatore del Nola

Carmelo Condemi è il nuovo allenatore del Nola. Il tecnico calabrese, ma da anni ormai residente ad Agropoli, torna alla guida dei bianconeri dopo la stagione 21/22 in cui centrò la salvezza con ampio distacco nella seconda metà di campionato in Serie D.

Cambio in panchina

Sostituisce mister Karel Zeman che nelle ultime ore ha rescisso consensualmente con i bianconeri.

Per Condemi, molto apprezzato dall’ambiente nolano, il legame con la città, è stato forte, sia come allenatore che come calciatore.

Tra le tante squadre, ha guidato anche Angri, Battipagliese, Portici, Sarnese, centrando spesso obiettivi importanti in Serie D. Per lui una nuova avventura in bianconero con il compito di puntare in alto in questa ultima fase della stagione.