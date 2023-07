Carenza personale al “Curto” di Polla. Unico medico di Urologia chiede le ferie: rischio blocco ricoveri

Il responsabile dell’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla, il dottore Vincenzo Iuliano, ha richiesto al direttore sanitario, Angela Morra, ai dirigenti medici del pronto soccorso il blocco dei ricoveri urgenti, poiché, come si legge nella comunicazione inviata da Iuliano: “E’ nota – ha scritto Iuliano – la carenza di organico. Il reparto può contare su un solo dirigente medico che deve godere delle ferie estive. Pertanto si rende indispensabile bloccare i ricoveri che giungono al Pronto Soccorso per impossibilità di costituire una equipe operativa”.

Manca di personale

In merito all’idea, per sopperire alla mancanza di personale medico, dell’Asl Salerno di richiamare i medici ospedalieri in pensione, c’è la disponibilità, da parte dell’ex Primario dell’U.O. di Urologia, il dottore Domenico Rubino. Ma a quanto sembra, l’iter da parte dell’Asl Salerno, procede a rilento e non è stata data alcuna disposizione per il ritorno dell’ex dirigente medico.

Un problema per diverse strutture sanitarie

La mancanza di personale medico è un problema che affligge diverse strutture sanitarie in tutto il paese, ma è particolarmente grave nell’Asl Salerno.

La situazione richiede un’azione rapida e decisa da parte delle autorità sanitarie competenti, al fine di garantire la continuità delle cure e il benessere dei pazienti.