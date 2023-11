Carenza di personale all’ospedale di Sapri: sindacati a confronto con il direttore sanitario

La grave carenza di personale nei reparti di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria dell’ospedale “Immacolata” di Sapri è stato l’argomento al centro dell’incontro che si è tenuto ieri presso il nosocomio del Golfo di Policastro.

L’incontro

Un incontro richiesto dalla FP – CGIL Salerno, rappresentata dal segretario generale Antonio Capezzuto, al quale hanno preso parte i rappresentanti delle diverse categorie sindacali – FIALS, SNALV, UIL ,CISL ed FSI – interessate all’importante problematica, oltre al Direttore Sanitario Antonio Claudio Mondelli e al Direttore del dipartimento Donne e Bambino Salvatore Ronsini. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di mettere in campo tutte le azioni possibili per reclutare il personale infermieristico necessari per i reparti che presentano tale grave carenza.

La situazione oggi

Il personale attualmente presente in Ostetricia, Ginecologia e Pediatra non è nelle condizioni di coprire la normale turnazione a causa degli ingenti carichi di lavoro, con turni massacranti.

Da tutte le parti sindacali si sono paventate diverse soluzioni. Dal reclutare altro personale tra quello già presente all’interno del nosocomio – attraverso una verifica interna di disponibilità – all’indizione di una manifestazione d’interesse per il reclutamento del personale infermieristici necessario o alla riorganizzazione del personale stesso. Tutte ipotesi sulle quali i rappresentanti sindacali presenti hanno disquisito per ottenere in breve tempo il migliore risultato possibile.