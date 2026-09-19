Cronaca

Carcere di Salerno: sventa lancio di pacchi, arrestato un uomo

Polizia penitenziaria sventa il lancio di pacchi nel carcere di Salerno. L'uomo, ex detenuto a Poggioreale, è stato arrestato dopo un inseguimento

Di: Emilio Malandrino
Carcere Fuorni

Agenti di Polizia Penitenziaria, nel pomeriggio di ieri, durante l’attività di controllo nei pressi del carcere di Salerno, hanno notato un uomo di nazionalità straniera che, alla vista delle forze dell’ordine, si è dato immediatamente alla fuga. Il comportamento sospetto ha spinto il personale a intervenire prontamente, riuscendo a bloccare e identificare il soggetto prima che potesse portare a termine il proprio intento.

Perquisizione e sequestro dei pacchi illeciti

A seguito della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di due pacchi, verosimilmente confezionati per essere lanciati all’interno del campo sportivo della struttura penitenziaria. L’operazione ha sventato l’introduzione di materiale non autorizzato in un’area in cui erano presenti dei detenuti, scongiurando potenziali rischi per la sicurezza interna dell’istituto.

Identificazione e arresto del responsabile

Dagli accertamenti di polizia giudiziaria è emerso che il soggetto era stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Poggioreale nel mese di febbraio. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e nuovamente associato presso la Casa Circondariale di Salerno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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