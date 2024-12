Carabinieri Salerno: ecco il bilancio dell’attività sul territorio nel 2024

Oltre 250mila le chiamate giunte al 112 nel corso di questo 2024. È tempo di bilanci per il comando provinciale dei Carabinieri di Salerno che, questa mattina, hanno ripercorso con la stampa quelle che sono state le attività che maggiormente hanno segnato l’anno che volge al termine.

Le attività

Massima attenzione alla prevenzione e impegno al contrasto ad ogni forma di illegalità: particolare attenzione è stata posta ai reati predatori, al contrasto di sostanze stupefacenti e codice rosso, a tutela delle donne. Nell’ambito della violenza di genere infatti sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria 585 persone, tratte in arresto 106 ed eseguiti 232 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Carabinieri in prima linea anche a tutela nelle fasce più deboli e in particolare per le truffe agli anziani.

Nel corso dell’incontro sono stati ricordati anche il Mar. Francesco Pastore e al Car. Francesco Ferraro che il 6 aprile scorso hanno perso la vita nel corso del servizio, per un tragico incidente stradale.