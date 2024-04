Carabinieri Forestali all’Open Outdoor Experience 2024: un’occasione per scoprire la natura e la sua tutela

Nell’ambito della manifestazione “Open Outdoor Experience 2024”, Salone delle attività all’aria aperta, i Carabinieri Forestali hanno allestito degli stand informativi per il pubblico. Un’importante opportunità per conoscere da vicino le attività del Corpo a tutela dell’ambiente e della sicurezza in Campania.

Le attività dei Carabinieri forestali

I visitatori saranno accolti da personale esperto di vari settori di specialità come il Reparto CC Biodiversità di Caserta: dedito alla salvaguardia della flora e della fauna selvatica in Campania, con particolare attenzione alle specie a rischio e agli habitat naturali; i CITES Salerno: addetto al controllo del commercio internazionale di specie animali e vegetali protette dalla Convenzione CITES, un trattato internazionale volto a regolamentare e monitorare il commercio di fauna e flora selvatica al fine di garantirne la conservazione; il Reparto CC Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: responsabile della gestione e della tutela del prezioso patrimonio naturalistico del Parco, un’area protetta di straordinaria bellezza e biodiversità; il Centro Settore METEOMONT per l’Appennino Meridionale: che fornisce informazioni meteorologiche e consigli pratici per escursioni in montagna sicure, con particolare riferimento ai rischi connessi alle condizioni invernali.

Un’esperienza ricca di informazioni e approfondimenti

Presso gli stand dei Carabinieri Forestali, i visitatori potranno: ottenere informazioni, approfondire le conoscenze sul corpo, scoprire le attività di salvaguardia del territorio.