Cappella della Madonna del Monte di Sala Consilina: è un successo la raccolta fondi del Rotary per sottrarla al degrado

Nell’ambito del progetto “Adottiamo un Monumento”, da settembre 2022 è partita la campagna di raccolta fondi per il recupero e la valorizzazione della Cappella della Madonna del Monte in Sala Consilina al fine di sottrarla al degrado ed all’oblio. Una vera e propria maratona di solidarietà che è iniziata con la vendita di piantine durante la festa del Santo Patrono, San Michele a seguire con un concerto tenutosi il 26 dicembre presso la Chiesa di Sant’Anna, che ha visto l’esibizione di vari artisti del territorio, il cui spettacolo è stato un vero successo.

Una raccolta fondi di successo

Attraverso queste ed altre iniziative, si è raggiunta una cifra notevole che è stata donata a Don Luciano Laperuta, parroco della Chiesa di Sant’Anna, nonché responsabile della Cappella della Madonna del Monte. Don Luciano ha ringraziato il Presidente, l’intero club ed i soci tutti per aver raccolto tempestivamente e con entusiasmo l’invito della Parrocchia e della comunità salese, ma soprattutto per essersi impegnati in questa ardua impresa per la tutela del patrimonio artistico.

Molta soddisfazione è stata manifestata dai soci e soprattutto dal presidente, Rosy Pepe, che ha ideato il progetto e che con l’aiuto dei soci lo ha portato a ragguardevoli risultati, chiudendo il suo anno sociale con esempi concreti e fattivi dello spirito lionistico.