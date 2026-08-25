Capitello, blitz all’alba della Guardia Costiera: liberate le spiagge libere

Proseguono senza sosta i controlli lungo il litorale cilentano ad opera del personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro. Dopo i sequestri effettuati nei giorni scorsi a Pisciotta e Marina di Camerota, una nuova operazione è stata effettuata all’alba di questa mattina, intorno alle ore 5:00, sul litorale di Capitello, frazione costiera del comune di Ispani, dagli uomini della Guardia Costiera guidati dal Capitano di Corvetta Samantha Losito, in collaborazione con la Polizia Municipale.

Sequestrate oltre 200 attrezzature sulla spiaggia di Capitello

Oltre 200 le attrezzature di vario genere rimosse e successivamente sequestrate negli spazi destinati alla spiaggia libera. La pratica utilizzata era sempre la stessa: il posizionamento abusivo di ombrelloni e lettini sul litorale, senza mai rimuoverli, al fine di garantirsi un posto riservato in prima fila. Un’abitudine che andava avanti da diverso tempo e che di fatto precludeva la possibilità alla collettività di accedere liberamente al bagnasciuga.

Ripristinata la piena accessibilità del litorale per i cittadini

I controlli coordinati della Guardia Costiera, scattati nelle prime ore del mattino, hanno consentito di sgomberare l’intero tratto costiero, occupato in modo quasi totale da ombrelloni, sedie e sdraio. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso così di restituire la completa e immediata fruibilità della spiaggia pubblica a tutti i cittadini e ai turisti.