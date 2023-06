Scomparsa a 16 anni: a Capaccio Paestum un memorial per Roberta Pastore

Tutto pronto per il primo memorial dedicato a Roberta Pastore, sedicenne di Capaccio Paestum scomparsa lo scorso due febbraio, in seguito ad un problema di salute aggravatosi in maniera fatale in pochissimo tempo.

Il ricordo di Roberta

Roberta era una ragazza tanto conosciuta e apprezzata sia a Gromola, località di Capaccio Paestum, in cui risiedeva con la sua famiglia, sia ad Albanella paese in cui trascorreva molto tempo presso la palestra gestita dai suoi genitori.

Nel ricordo di Roberta, studentessa dell’IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum e giovane promessa dello sport tanto da essere cintura nera e campionessa di taekwondo, la PST Academy, ha promosso il primo memorial che si svolgerà in una cornice di eccezione: la zona archeologica di Paestum.

L’evento

La manifestazione si terrà dalle ore 10:00 alle ore 22:00 del 17 giugno e sarà aperta a tutti.

Per l’occasione chiunque potrà provare, gratuitamente, gli sport più disparati come il taekwondo, il latino americano, la danza moderna, il basket, la ginnastica ritmica, la pallavolo e tanto altro, tutte le dimostrazioni saranno tenute da maestri qualficati e competenti.

La famiglia della giovane Roberta, strappata alla vita troppo presto, i suoi amici, gli istruttori sportivi e tutti gli organizzatori del memorial hanno invitato tutti a partecipare.