Capaccio Paestum, trattore a fuoco durante la mietitura: un ferito

Trebbiatrice a fuoco nella tarda mattinata di ieri. Agricoltore ustionato. La trebbiatrice su cui stava lavorando, in un campo sito in via Pertini, a Capaccio Paestum, ha preso fuoco e l’agricoltore, un sessantenne della zona, ha riportato gravi ustioni.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, verso mezzogiorno.

La vicenda

L’uomo, titolare di una ditta che aveva avuto l’incarico di mietere il campo di mais di un’altra azienda, è stato trasportato presso l’ospedale di Battipaglia.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Agropoli che hanno domato le fiamme e hanno cercato di comprendere la causa dell’incendio riconducibile, con ogni probabilità, a problemi del motore della mietitrice.

Il mezzo agricolo è stato sequestrato. L’uomo è stato soccorso dal personale dell’Asl.

I rilievi del caso sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Agropoli.