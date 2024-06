Capaccio Paestum: tamponamento a catena in Via Foce Sele

Tamponamento a catena in Via Foce Sele, alle ore 18.30, nel Comune di Capaccio Paestum.

Il sinistro si è verificato nei pressi della rotonda che conduce in direzione Salerno.

Tre le auto coinvolte, due Fiat Grande Punto di colore nero e una Alfa Romeo.

Fortunatamente nulla di grave per conducenti e passeggeri, mentre registrano qualche danno le autovetture.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso.

Diversi i disagi alla circolazione, vista la grande affluenza di turisti in questo weekend.