Capaccio Paestum: sul lungomare la consegna delle bandiere blu 2024

Nella serata di ieri, presso il lungomare in località Laura, si è svolta la cerimonia di consegna delle bandiere blu 2024 ai lidi del Comune di Capaccio Paestum. Per il decimo anno consecutivo la città dei templi si vede assegnare l’ambito vessillo, che anche per questa stagione sarà presente in tutti gli stabilimenti balneari del territorio.

Il riconoscimento attribuito dalle Fee (Foundation for Environmental Education) viene assegnato ogni anno per la qualità del mare e dei servizi offerti negli stabilimenti balneari. Presente all’evento il sindaco Franco Alfieri e l’amministrazione comunale.