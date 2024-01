Capaccio Paestum: sorpreso a spacciare droga alla Laura, scatta l’arresto per un pusher extracomunitario

Il 10 gennaio, un’operazione della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Distaccato di Battipaglia ha portato all’arresto in flagranza di reato di O.M., accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nella località Laura del comune di Capaccio Paestum.

L’operazione

Gli agenti hanno individuato M. in possesso di una sostanza stupefacente, identificata come hashish, con un peso complessivo di 40 grammi. Durante la perquisizione, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, elementi che hanno contribuito a configurare il reato di spaccio.

Indagini in corso

L’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo, consentendo l’arresto immediato del sospetto e l’effettuazione delle dovute operazioni di sequestro del materiale illecito. L’azione delle autorità dimostra l’impegno costante nel contrastare il traffico illegale di sostanze stupefacenti e nell’assicurare la sicurezza della comunità.

Il caso sarà ora sottoposto all’attenzione dell’autorità giudiziaria competente, che valuterà le prove raccolte dagli agenti di polizia. Nel frattempo, l’arrestato sarà sottoposto alle procedure legali previste per individui coinvolti in reati di questo genere.