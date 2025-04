Capaccio Paestum: sfida a tre per la successione di Alfieri | VIDEO

Ultime ore prima della presentazione delle liste e dei candidati al consiglio comunale di Capaccio Paestum. A supporto degli aspiranti sindaci Simona Corradino, Gaetano Paolino e Carmine Caramante, si delineano le strategie politiche per la successione a Franco Alfieri, dimessosi dalla carica di sindaco in seguito all’arresto per presunti appalti truccati e corruzione, avvenuto lo scorso 3 ottobre.

I fedelissimi di Alfieri puntano su Paolino

Nonostante l’uscita di scena di Alfieri, i suoi fedelissimi e sostenitori sembrano puntare su Gaetano Paolino, avvocato salernitano ed ex presidente dell’ordine, proveniente da una famiglia storicamente legata alla politica locale. Simona Corradino rappresenta una figura di rottura, determinata a segnare un netto distacco rispetto al passato.

La sua decisione di escludere dalle liste chiunque fosse associato a pratiche politiche non in linea con i suoi principi ha portato alla rottura con Carmine Caramante. Quest’ultimo, già candidato a sindaco un anno fa, si ripropone con il sostegno di Fratelli d’Italia, una scelta fortemente voluta dal commissario Claudio Pignataro, che ha generato qualche malumore interno al partito.