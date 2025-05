Capaccio Paestum: scooter dato alle fiamme sul litorale, indaga la polizia municipale

Strano ritrovamento, questa mattina, in località Licinella di Capaccio Paestum: a pochi passi dalla spiaggia è stato rinvenuto un motociclo incendiato.

Indagini della Polizia Municipale

Dopo una breve accertamento, da parte degli agenti della Polizia Municipale al comando di Sofia Strafella, è emerso che il veicolo risulta riconducibile ad un uomo residente napoletano.

In queste ore sono in corso tutte le indagini de caso per determinare la natura dell’incendio e risalire ad eventuali responsabili che avrebbero causato anche un danno ambientale.

Il veicolo è stato recuperato da una ditta specializzata che ha provveduto a ripristinare l’area interessata mettendola in sicurezza e ripulendola.