Capaccio Paestum: rubato un furgone in località Licinella

Ladri in azione ieri pomeriggio in localitĂ Licinella a Capaccio Paestum. I malviventi intorno alle ore 17.30 hanno rubato un furgone, esattamente un Fiat Ducato di colore bianco, che era posizionato in uno dei parcheggi presenti nella contrada capaccese.

La denuncia social

A fare scattare l'allarme lo stesso proprietario che attraverso le sue pagine social ha pubblicato un messaggio rivolto di aiuto rivolto a tutti, oltre a qualche foto del furgone. Un colpo realizzato in pieno giorno in un posto molto trafficato che fa crescere la preoccupazione tra i cittadini.

Indagini in corso

Allertati subito dopo l'accaduto anche i carabinieri, che ora stanno indagando sul caso.