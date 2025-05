Capaccio Paestum, rifiuti speciali nel corso d’acqua “capo di fiume”: scatta il sequestro dell’area

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum, unitamente al Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos sezione di Salerno, nell’ambito dell’attività di controllo su base nazionale denominata “Fiume sicuro”, nel comune di Capaccio Paestum, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, hanno proceduto al sequestro di un’area di circa 2000 mq a ridosso del corso d’acqua denominato “capo di fiume”.

L’operazione

Nel corso d’acqua sarebbero stati depositati ed interrati ingenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi. Il responsabile dell’azienda agricola è stato deferito all’A.G. per violazione della normativa paesaggistica ambientale e per smaltimento illecito di rifiuti.