Capaccio Paestum, prostituzione minorile e tentata estorsione: arrestato un 74enne

Il 18 dicembre u.s., in Capaccio Paestum, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di un 74enne per “prostituzione minorile e tentata estorsione” nei riguardi di un minorenne.

I fatti

Secondo la ricostruzione accolta dal GIP l’indagato, dal 2017 al 2020, avrebbe indotto in più occasioni un soggetto, all’epoca dei fatti minorenne, a compiere atti sessuali in cambio di denaro; dopo il raggiungimento della maggiore età del ragazzo, e a seguito del suo rifiuto di continuare a consumare rapporti sessuali con lui, avrebbe preteso mediante minaccia la restituzione delle somme elargite negli anni.

“La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento”.