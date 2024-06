Capaccio Paestum: nuova ordinanza per eventi musicali nell’area Archeologica

Con una nuova ordinanza l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum ha voluto disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento degli esercizi pubblici nell’Area Archeologica di Paestum.

Il Sindaco Franco Alfieri dopo la nota ricevuta dalla Polizia Locale riguardo alle criticità relative al decoro e alla sicurezza urbana nell’area di Paestum ha deciso di adottare nuove misure, riguardanti soprattutto l’inquinamento acustico, fino al prossimo 30 settembre.

Diffusione sonora a Capaccio Paestum: le regole

La nuova ordinanza che sarà valida per bar, ristoranti e similari, prevede che le attività rumorose in occasione di intrattenimento e/o allietamento, svolte con impianti elettroacustici o di diffusione sonora, potranno essere svolte solamente nei seguenti orari e nelle seguenti modalità:

“in ambiente chiuso” purché con emissioni sonore non percepibili all’esterno dell’esercizio: dalle ore 18.00 alle 02.00

“all’esterno in area di pertinenza” del pubblico esercizio di somministrazione, esclusivamente musica live anche amplificata: dalle ore 18.00 alle 24.00

Per chi non rispetta anche soltanto una delle disposizioni ci sarà una sanzione amministrativa di 200€.

In caso di seconda violazione la sanzione passerà da 200 a 350€, oltre all’immediata sospensione dell’attività da 1 a 7 giorni.

Infine alla terza trasgressione degli stessi la sanzione sarà di 500€ ed in più la sospensione per un periodo che va da 8 a 15 giorni.