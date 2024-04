Capaccio Paestum: nella Sala Erica l’incontro per le agevolazioni delle imprese in Campania

Alla Sala Erica in Piazza Santini a Capaccio Scalo si è tenuto l’incontro informativo dedicato alle agevolazioni fiscali e alle opportunità del nuovo piano coesione per tutte le imprese della Campania.

L’iniziativa è stata promossa dalla Neskey Srl, con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Salerno. La Neskey è in grado di individuare e attuare un percorso strategico per una crescita strutturata e continua delle imprese, affiancando la finanza agevolata alla finanza ordinaria. Ascoltiamo qualche dettaglio in più nelle interviste ai nostri microfoni.