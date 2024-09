Capaccio Paestum, località Borgonuovo allagata. Disagi per gli automobilisti e gli studenti

La pioggia di questa mattina non ha risparmiato Capaccio Paestum e, in particolare, località Borgonuovo.

Diverse le segnalazioni dei cittadini a causa della strada completamente allagata. Impossibile utilizzare i dehors dei bar invasi dall’acqua che ha inondato anche alcuni locali a piano terra.

Traffico rallentato su via Magna Graecia a causa del volume dell’acqua e, davanti a tale situazione di disagio, non sono mancate le polemiche riguardo ai fondi, investiti in passato, proprio per migliorare la viabilità del territorio anche in caso di pioggia.

Gli allagamenti che hanno interessato via Magna Graecia hanno creato disagi anche agli studenti e al personale scolastico degli istituti della zona, costretti a raggiungere i lati della strada meno allagati con l’ausilio di pedane provvisorie installate al volo dagli operai della Provincia di Salerno.

La situazione

La situazione, con lo scorrere delle ore, sta tornando alla normalità, a monitorarla al fine di gestire al meglio il traffico e di vigilare sull’incolumità dei cittadini e dei passanti, anche gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum al comando di Sofia Strafella.