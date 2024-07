Capaccio Paestum: Leo Club Paestum rinnova il direttivo. Ecco il presidente e la nuova giunta

Oggi, è iniziato il nuovo anno sociale 2024/25. L’ex presidente del Leo Club Paestum, Andrea Angelo Vertullo, portando a termine due mandati consecutivi, lascia il posto al nuovo Presidente eletto, Francesca De Vita, che comunica la sua nuova giunta, formata da:

Immediato Past President: Andrea Angelo Vertullo

I Vicepresidente: Bianca Margherita Contini

II Vicepresidente: Franco Vitale

III Vicepresidente: Alessio Sorbo

Segretario: Bianca Margherita Contini

Tesoriere: Ciro De Vita

Cerimonieri: Alessio Sorbo, Bianca Margherita Contini

I Consigliere: Gianmarco Perillo

II Consigliere: Raffaele Raimondo Vivoli

“Sono felice ed orgoglioso dei risultati che il nostro club, sotto la mia Presidenza, a pochi anni dalla nascita é riuscito a raggiungere – spiega il Presidente uscente, Andrea Angelo Vertullo – Insieme siamo riusciti ad ottenere diversi riconoscimenti sia locali che a livello nazionale. Tutto questo é stato possibile grazie all’appoggio costante dei Soci del Leo Club Paestum, di tutti i Soci del Lions Club Paestum, in particolar modo della nostra Leo Advisor, dott.ssa Bellelli, nonché dell’amministrazione comunale della Città di Capaccio Paestum, sempre presente in maniera assidua al nostro fianco. Infine tengo a ringraziare tutte le associazioni/organizzazioni e professionisti che in questi anni hanno preso parte a collaborazioni con il nostro Club”

Ecco le parole del nuovo Presidente, Francesca De Vita: “Si prospetta un anno sociale davvero impegnativo per il nostro club che ci vedrà protagonisti dell’organizzazione della XXIX Conferenza del Distretto Leo 108 YA, uno degli eventi più attesi ed attenzionati dalla comunità Leonistica. Ma non sarà l’unico impegno che porteremo avanti, anzi forse il primo di una lunga serie. L’obiettivo sarà quello di offrire una prospettiva di continuità non solo all’associazione ma alla stessa comunità di Capaccio Paestum. In questi anni di attività intensa e frenetica ci siamo sempre prefissi l’obiettivo di fungere da collante non solo per il territorio ma anche per la società: abbiamo sempre cercato nel nostro piccolo di tendere una mano a chi in difficoltà per consentire a tutti di realizzarsi nella misura in cui desiderava. Perché il prestato giuramento a questa associazione di carattere internazionale non resti sola pura formalità, ma si concretizzi in valori di solidarietà, partecipazione e altruismo tangibili. Da parte nostra, con l’attento e vigile contribuito del nostro Lions Club padrino nonchè del Comune di Capaccio Paestum, vi sarà sempre il fervido desiderio di poter rappresentare un punto di riferimento per molti giovani che in sé nutrono il desiderio di valorizzare non solo il proprio luogo di appartenenza ma anche chi vi abita. “Labor omnia vincit” sarà il nostro motto e tale la nostra dedizione. Buon anno sociale a tutti!“