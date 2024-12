Capaccio Paestum, ladri in azione. La denuncia di una residente: “Hanno rubato i miei risparmi”

Capaccio Paestum ancora nel mirino dei ladri, è di pochi giorni fa la notizia di un tentato furto mentre i proprietari erano in casa ed oggi, a denunciare un altro allarmante episodio, è una residente.

La denuncia

“Stanotte mentre dormivamo sono entrati i ladri in casa nostra. Non abbiamo nulla di valore solo i risparmi che avevo cercato di mettere da parte per pagare le tasse e i ladri hanno svuotato tutto” ha affermato A. R., spiegando come, i malviventi, siano riusciti a portare via i compensi di tanti sacrifici e di tante ore di lavoro.

La cosa più brutta che lavoro senza sosta da giorni per poter pagare le spese. Non è facile. Quello che mi hanno rubato ha più valore dei soldi. Mi hanno rubato il tempo, quello che tolgo alla mia famiglia per essere degna di portare avanti un’attività. Non ci sono a cena con loro, non faccio colazione con calma, corro per far addormentare il piccolo, poi torno a lavoro.

Quando si deve risparmiare a fine turno si fanno anche le pulizie e tutto scompare in una notte, come se nulla fosse. Spero che chi ha preso i nostri risparmi ne abbia più bisogno di noi” queste le amare parole della malcapitata.

I residenti chiedono maggiori controlli

Tanti i messaggi messaggi di solidarietà e vicinanza da parte dei residenti allarmati per la situazione, la loro richiesta è sempre la stessa: maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine e l’incremento dei dispositivi di videosorveglianza.