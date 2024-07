Capaccio Paestum: la Carlo Vitolo Basket prepara la nuova stagione

Quella della Carlo Vitolo Basket Capaccio Paestum è stata una stagione molto importante non solo sotto l’aspetto sportivo ma anche sotto il profilo sociale. La compagine di patron Di Luccio ha lavorato senza sosta, dallo scorso giugno, per far riavvicinare sempre più persone al mondo della pallacanestro.

Il tutto è riuscito alla grande, con la palestra Olimpia spesso piena di tifosi durante le gare casalinghe. Ai nostri microfoni il Vicepresidente Ariosto Gnarra ci parla del prossimo anno e delle prossime iniziative.