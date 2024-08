Capaccio Paestum: incidente stradale in Via Poseidonia, coinvolte due auto

Incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 08.00, in località Laura. Il sinistro che ha visto coinvolte due auto, una Fiat Grande Punto ed una Seat Ateca si è verificato ad un incrocio in Via Poseidonia, nei pressi dell’Hotel Schuhmann.

La ricostruzione

Stando alle prime ricostruzioni la signora all’interno della Fiat non si sarebbe fermata allo stop, così l’uomo alla guida della Seat per evitare di colpirla è finito contro un muro presente nell’altra corsia. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, con i sanitari che hanno prestato tutte le cure del caso.

Non si registrano comunque feriti gravi. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale guidati dal capitano Sofia Strafella. Adesso toccherà a loro definire la dinamica esatta dell’incidente.