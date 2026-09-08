Cilento

Capaccio Paestum: il Prefetto nomina Maurizio Alicandro sub commissario

Rinforzata la gestione provvisoria a Capaccio Paestum: il Prefetto di Salerno nomina Maurizio Alicandro come nuovo sub commissario dell'Ente.

Di: Luisa Monaco
Municipio Capaccio Paestum

Nuovo innesto nella struttura commissariale che guida il Comune di Capaccio Paestum. Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto la nomina del dottor Maurizio Alicandro nel ruolo di sub Commissario, con l’obiettivo di affiancare il Commissario prefettizio Francesco Cirillo e il sub Commissario Antonio Incollingo nell’amministrazione dell’Ente salernitano.

La decisione prefettizia risponde all’esigenza di assicurare stabilità, efficienza e massimo supporto all’operato istituzionale. La presenza di una figura con competenze mirate punta a garantire la regolarità dei procedimenti amministrativi e la continuativa erogazione dei servizi ai cittadini nel corso di questa fase di transizione politica.

Profilo ed esperienza del nuovo sub commissario

Il dottor Maurizio Alicandro vanta un background professionale di alto livello nell’ambito della gestione pubblica e contabile. Laureato in Economia e Commercio, ha svolto la sua carriera all’interno dell’Amministrazione dell’Interno, ricoprendo ruoli di responsabilità nelle Prefetture di Latina, Roma e Viterbo.

Nel corso degli anni ha maturato una solida specializzazione nel settore finanziario:

  • Incarichi dirigenziali: Ha guidato le sezioni relative a bilancio e finanza presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco fino al collocamento a riposo, avvenuto nel 2023.
  • Competenze sul campo: Dispone di un’ampia operatività maturate sul territorio all’interno di gestioni commissariali ed Enti locali.
  • Gestione delle crisi: Ha ricoperto a più riprese compiti negli Organismi Straordinari di Liquidazione (OSL), occupandosi del risanamento economico di comuni in dissesto o preconsetto di riequilibrio.

Gli obiettivi per l’amministrazione di Capaccio Paestum

L’ingresso di Alicandro nella squadra commissariale si rivela strategico per supportare la gestione economico-finanziaria dell’Ente cilentano. Come precisato dalla Prefettura attraverso la nota ufficiale rilasciata, la nomina ha una finalità precisa:

“La nomina mira a rafforzare la continuità e lo svolgimento dell’azione amministrativa in una fase particolarmente delicata per la vita istituzionale del Comune.”

Con l’affiancamento del nuovo sub commissario al team già operativo, l’organo di gestione provvisoria completa l’assetto necessario per affrontare le scadenze contabili e burocratiche del Comune nei prossimi mesi.

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