Capaccio Paestum, ieri sera l’inaugurazione del Comitato Elettorale della candidata a sindaco, Simona Corradino

Ha inaugurato nel pomeriggio di ieri il Comitato Elettorale dell’avvocato Simona Corradino, candidata alla carica di sindaco di Capaccio Paestum. La sede si trova in via Magna Graecia, nel cuore di Capaccio Scalo.

La squadra di Simona Corradino

Corradino è alla sua prima esperienza politica, ma all’interno della sua compagine ci sono diverse persone che hanno già amministrato, da consiglieri comunali, Capaccio Paestum.

Per la squadra guidata dall’avvocato amministrativista capaccese è arrivato il sostegno del Consigliere Regionale della Lega, Aurelio Tommasetti, che ieri ha preso parte personalmente all’inaugurazione del Comitato.

Il programma

“Tutela della sicurezza, ripristino della legalità, sono tra i primi punti del nostri programma elettorale. Ho deciso di scendere in campo per Capaccio Paestum

perché il risanamento economico finanziario a cui l’uscente amministrazione ci ha costretti non deve ricadere sulla parte più debole della popolazione, perché tutti i cittadini possano partecipare e contribuire alla crescita sociale ed economica del nostro territorio avendo pari opportunità nel segno dell’inclusione, della competenza e della giustizia sociale” ha affermato, tra le altre cose, Corradino che è la prima donna di Capaccio a capeggiare una lista per le elezioni amministrative.

Nei prossimi giorni sarà reso noto l’elenco completo delle liste con i nomi dei candidati che le comporranno.