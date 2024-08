Capaccio Paestum, ennesimo incidente stradale: scontro tra auto e scooter

Nelle prime ore di questo pomeriggio l’ennesimo incidente stradale nel Comune di Capaccio Paestum.

Il sinistro che ha visto coinvolte una Fiat Panda, con a bordo una famiglia originaria di Sicignano e uno scooter, con in sella un ragazzo e una ragazza di Salerno, è avvenuto in Via Laura, all’altezza dell’incrocio con Via Quistione II.

La dinamica

Stando alle prime ricostruzioni non sarebbe rispettata una precedenza.

Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure del caso al ragazzo e alla ragazza che erano in sella al motorino, prima di trasportarli in ospedale.

Fortunatamente però nessuno dei due sembra aver riportato ferite gravi.

Sul luogo anche i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i dovuti rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.